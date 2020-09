Animal passeava tranquilamente em meio aos pacientes do Ambulatório Médico que aguardavam atendimento na rua

publicado em 01/09/2020

Homens do Corpo de Bombeiros de Votuporanga capturaram o réptil que estava passeando pelas ruas próximas ao AME (Foto: A Cidade/Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um lagarto teiú, de aproximadamente um metro de cumprimento, mobilizou unidades do Corpo de Bombeiros após passear tranquilamente em meio aos pacientes do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga que aguardavam do lado de fora do prédio. O fato inusitado foi registrado na tarde desta terça-feira (1).

O animal foi visto inicialmente no jardim do Ambulatório, mas depois fugiu para o estacionamento de um prédio vizinho ao se assustar com as pessoas que também estavam assustadas com ele. Como a porta de um dos cômodos do prédio estava aberta, ele entrou e se escondeu em um armário, de onde foi retirado pelos militares.

“A gente estava com medo dele se machucar ou ser atropelado, então chamamos os Bombeiros que pegaram ele e levaram embora com segurança”, disse Carlos Cesar F. de Vasconcelos, mais conhecido como Moranga.

O teiú é uma das maiores espécies de lagartos do Brasil, em alguns casos podendo chegar a pouco mais de 1,5 m de comprimento. Vivem em vários ambientes, como florestas, áreas rurais e, inclusive, na cidade.

Sua dieta é variada e podem se alimentar de pequenos animais como roedores, sapos e cobras, grandes insetos, ovos, frutos e carne em decomposição. Os teiús não são animais “venenosos”. Sua primeira defesa ao encontrar um possível predador é escapar correndo e/ou encontrar abrigo em uma toca, como aconteceu no caso em Votuporanga.