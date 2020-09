O prefeiturável declarou ter mais de R$ 1,17 milhão em bens, enquanto Seba tem R$1,15 milhão e Hery R$ 530 mil

publicado em 29/09/2020

João Garcia é o candidato declaradamente mais rico destas eleições (Reprodução TSE)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma casa na rua Maranhão estimada em R$ 515 mil, 50% de quotas do Auto Posto Votu, avaliadas em R$ 165 mil, parte de um apartamento em São Vicente, de uma chácara em Votuporanga, e de outros imóveis residenciais e comerciais na cidade, além de quotas de outras empresas. Esses são alguns dos bens declarados pelo candidato mais rico destas eleições, o empresário João Garcia (Podemos), que disputará o cargo de prefeito ao lado da pastora Shirlei Trento. Garcia declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 1.172.906,18 em bens, já Trento declarou apenas um veículo de R$ 35 mil.As declarações foram disponibilizadas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) junto aos registros de candidaturas de todos os candidatos à majoritária e à proporcional. A medida visa dar transparência à evolução patrimonial do candidato ao longo de sua vida pública.O segundo mais abastado é o candidato tucano, Jorge Seba, que declarou ter bens estimados em R$ 1.150.129,72. Para chegar a essa cifra ele apresentou documentos de um apartamento em São Paulo, de R$ 262 mil, uma casa em Votuporanga de R$ 550 mil e três veículos. Seu vice, Cabo Valter, declarou ter R$ 70 mil.Já o candidato mais ‘pobre’ é o advogado e atual vereador, Dr. Hery Kattwinkel (PTB) que declarou ter R$ 530 mil em bens, entre uma casa na rua Guaporé, estimada em R$ 500 mil e R$ 30 mil em dinheiro. Ele está no páreo ao lado do servidor público estadual Paulo Amaral, que declarou ter R$ 360 mil em bens.