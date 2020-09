O procurado foi pego pela equipe da Polícia Militar do município no bairro Pró-Povo, nesta quinta-feira (25)

publicado em 25/09/2020

Ele foi preso e encaminhado ao 2º Distrito Policial para a elaboração dos papéis necessários para o encaminhamento ao sistema carcerário (Foto: Imagem Ilustrativa/Expresso MS)

Um procurado de 40 anos, condenado por roubo em Fernandópolis foi pego nesta quinta-feira (25), no bairro Pró-Povo em Votuporanga. O criminoso foi flagrado durante um patrulhamento preventivo na zona norte.

Segundo as informações divulgadas, além do procurado, havia mais homem, que foram avistados em atitude suspeita em uma esquina usualmente operada como um ‘ponto de tráfico’. Foram abordados e em consulta ao banco de dados criminal do Estado de São Paulo, o nome do delituoso constava como procurado.

Ele foi preso e encaminhado ao 2º Distrito Policial para a elaboração dos papéis necessários para o encaminhamento ao sistema carcerário.

Da Redação*Com informações Votuporanga Tudo