Os 30 novos leitos abertos pela Prefeitura de Rio Preto derrubaram a taxa de UTI para 73,2% o que possibilita o avanço de fase

publicado em 04/09/2020

Taxa de ocupação de UTI caiu o suficiente para o avanço de fase (Foto: Reprodução Governo do Estado)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo do Estado contabilizou ontem os 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) abertos pela Prefeitura de Rio Preto e com isso a taxa de ocupação despencou para 73,2% e, com isso, o DRS XV, que além de Rio Preto engloba Votuporanga e mais 95 municípios, pode avançar hoje para a fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica. A reclassificação deve ser anunciada por volta das 12h45 em uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.Se a região for autorizada a de fato avançar, bares, restaurantes e similares poderão retomar o atendimento presencial, assim como será liberada a abertura de academias e salões de beleza, com algumas restrições. Os demais estabelecimentos comerciais e de serviços também ganham mais duas horas para atendimento, saltando das atuais quatro horas para seis horas diárias.A ocupação dos leitos de UTI do DRS estava abaixo de 75% na última semana e foi subindo gradualmente. Na segunda-feira (31), chegou a 77,8%, terça-feira (1) a 78,1% e anteontem fechou em 77,8%.De olho nesses números e já pressionado há tempos por uma flexibilização maior, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB) abriu os cofres e determinou a abertura de mais 30 leitos para forçar a queda da taxa e, consequentemente, o avanço para a fase amarela.A medida foi adotada já na terça-feira com a contratação de mais dez leitos no hospital Austa, oito no Hospital de Base e 12 na Santa Casa de Rio Preto, sendo que seis começam a funcionar de imediato. Os 30 leitos dos hospitais serão destinados parte a convênio e parte para o SUS com um repasse diário de R$ 1,6 mil. Assim, a Santa Casa de Rio Preto passa a ter 51 leitos de UTI, o HB fica com 145 e o Austa com 41.