A "terceira via" já teria o apoio de pelo menos mais três partidos, dentre eles o PSD do prefeito João Dado

publicado em 08/09/2020

João Garcia é o mais novo pré-candidato a prefeito de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em meio ao período de convenções partidárias uma nova pré-candidatura chega para esquentar as eleições municipais. O Podemos oficializou nesta terça-feira (8), o nome de João Garcia, como pré-candidato a prefeito e com ele surge um novo grupo formado por pelo menos quatro partidos.

O anúncio foi feito pelo coordenador regional do partido, Heuller Trento, e pelo irmão de João Garcia, o empresário Gustavo Garcia, em uma visita à redação do A Cidade. A presidente nacional da sigla, a deputada federal Renata Abreu, chegou a gravar um vídeo declarando apoio à candidatura.

“O João está atendendo um chamado do povo. A população já indicou que não quer nenhum dos que já se lançaram, e pediam o tempo todo para ele se candidatar, então ele atendeu ao chamado”, disse Gustavo Garcia.

Ainda segundo eles, a “terceira via”, inclusive, já ganhou o apoio de pelo menos mais três partidos, dentre eles estão o PSD, do prefeito João Dado, o Republicanos, o Avante e o PSL.