O jornal A Cidade entrevistou alguns comerciantes que falaram sobre a nota; a reclamação é a falta de moedas

publicado em 04/09/2020

Luiz Carlos Ferancini, Leonildo Topasso e Avelino Antônio Paschoaleto (Fotos: A Cidade)

Daniel Castro

Em várias partes do Brasil existe a expectativa de que a chegada da nova cédula de R$ 200 dificultará a vida dos pequenos comerciantes no quesito troco. No entanto, em Votuporanga, pelo menos os que foram entrevistados pelo jornal A Cidade, acreditam que não haverá essa dificuldade.

Açougueiro desde jovem, Avelino Antônio Paschoaleto, 58 anos, não acredita que a nova cédula atrapalhará a questão do troco, já que o problema nunca foram as cédulas grandes, mas sim as pequenas. “Acredito que não vai mudar em nada, porque nossa grande dificuldade é com moedas, e hoje em dia até a cédula de R$ 5 está mais complicada”, comentou.

Na visão dele, o mais importante de tudo é o dinheiro estar circulando, com o comércio e a cidade movimentada, porque as outras questões logo o brasileiro se adapta.

O feirante Luiz Carlos Ferancini, 52 anos, também não acredita que a nota irá dificultar o troco. “O maior problema nosso não será a nota de R$ 200, o que está acontecendo é as moedas realmente, porque não tem moedas no comércio. O pessoal usa para guardar, dar para os netinhos fazer uma economia, mas as moedas foram feitas para circular”, disse.

Luiz entende ser necessário o lançamento da cédula, porque existe uma demanda por dinheiro, caso contrário, na visão dele, o Banco Central não lançaria. “Vai ajudar bem”, apontou.

Assim como dos demais comerciantes, Leonildo Topasso, 64 anos, analisa que hoje o principal problema quando o assunto é troco são as moedas, portanto a cédula de R$ 200 não trará grandes mudanças. “Eu acho que atrapalha mais é a falta de moedas no mercado”, acrescentou.