Sargento Dênis, que assumiu a corporação votuporanguense no final de 2018 relata sobre o dia e a importância da independência

publicado em 05/09/2020

O Comandante do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, o 1º Sargento Mário Dênis Machado, assumiu a corporação no fim de 2018 (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Há quase dois séculos, o Brasil conquistou liberdade e soberania, sinônimos de uma nação forte. Desde então, a luta para manter esta construção é um papel indispensável do Exército Brasileiro. É o que explica o Comandante do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, o 1º Sargento Mário Dênis Machado. “A independência é fundamental na governança de um país”, narrou à reportagem do jornal A Cidade.

Sargento Dênis, como é chamado, chegou à corporação votuporanguense no fim de 2018, tendo atuado pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, hoje, dá instrução para os jovens da cidade.

Quando perguntado pelo significado do sete de setembro em sua vida, as fronteiras do passado foram atravessadas. “Eu me lembro da época em que era bem pequeno, até me voltei na memória, onde nós todos desfilávamos pela escola, marchava às vezes batendo um pé só, isso na década de 80. A memória de uma festa cívica militar, que é a independência de nosso país”, disse ele.

Sobre a independência do Brasil, o comandante explica que representa uma soberania e o início de uma nação, sem depender de outra. “Para mim tem uma representação muito grande como pessoa e para a instituição, muito mais”, completou.

Ainda segundo ele, o Exército Brasileiro tem um papel fundamental: “defender as nossas fronteiras, patrulhar áreas de difícil acesso para os nossos cidadãos. Somos um país muito grande e de dimensões intensas, mas que a independência é fundamental na governança de um país”, disse ainda.

Comemorações

O Sargento explica que no Brasil as comemorações foram sempre baseadas em desfiles cívicos militares, onde o exército e as forças armadas iniciam ou fecham a solenidade. No contexto do TG de Votuporanga, os desfiles cívicos acontecem no 8 de agosto, então no feriado nacional acontece uma solenidade para lembrança da data, que sempre é realizada na Concha Acústica, na região central de Votuporanga, e conta com a participação de todos os atiradores até o último ano.

Neste ano, assim como outras atividades, a comemoração será prejudicada porque não podem comparecer com o efetivo, em virtude do momento pandêmico. Mas haverá, na segunda-feira (7), o hasteamento da bandeira na Concha Acústica, em conjunto com a Prefeitura Municipal, de forma simbólica.

O TG