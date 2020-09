Após confirmação em convenção, Jorge Seba é o primeiro candidato oficial a prefeito de Votuporanga

publicado em 14/09/2020

Jorge Seba é o primeiro candidato oficial a prefeito de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O PSDB confirmou na convenção deste domingo (13) o nome de Jorge Seba como candidato a prefeito de Votuporanga. Sua chapa, ao lado de Cabo Valter, portanto, é a primeira oficializada na cidade e segue agora para registro junto à Justiça Eleitoral.

O mesmo procedimento fará o pré-candidato do PTB, Hery Kattwinkel, na noite desta segunda-feira (14) em convenção marcada para as 19h, na rua dos Ipês, bairro Campo Limpo e com transmissão ao vivo pelas redes sociais do vereador. Além do PTB de Hery, participarão do encontro os membros do PSC, PDT, Patriota e Solidariedade.