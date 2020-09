Não houve o registro de novos óbitos, porém o número de pacientes internados voltou a crescer

publicado em 29/09/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga registrou ontem mais 20 casos de coronavírus nas últimas 24 horas e chegou a marca de 4.495 ocorrências positivas da doença desde o início da pandemia. Desse total, 4.154 já se recuperam e receberam alta, porém o número de votuporanguenses internados por complicações causadas pela Covid-19 voltou a crescer e chegou a 30, dos quais dez estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Não houve o registro de mortes em função do novo vírus no último Boletim, porém a Pasta ainda aguarda o resultado do óbito suspeito para Covid-19 registrado no dia 21 de setembro. Sendo assim a cidade tem 87 óbitos confirmados pela doença e um em investigação.