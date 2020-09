A informação foi reforçada por um comunicado divulgado pela Prefeitura em seu site no final da tarde desta sexta-feira (18)

publicado em 18/09/2020

Bares e restaurantes já podem abrir em Votuporanga até as 22h (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Governo do Estado de São Paulo manteve a região da DRS-XV, que compreende Votuporanga e mais 96 cidades, na fase amarela do Plano São Paulo. Desta forma, a cidade supera a marca dos 14 dias nesta fase e já pode liberar o consumo em bares, restaurantes e similares até às 22h.

A informação foi reforçada por um comunicado divulgado pela Prefeitura em seu site no final da tarde desta sexta-feira (18). Conforme ele, ficam permitidas as atividades comerciais e de serviços no período das 6h às 22h, por oito horas. O limite de horário não se aplica as atividades essenciais, como o delivery, por exemplo.

Bares, restaurantes e similares podem permitir consumo no local atendendo às seguintes exigências: atendimento presencial após às 6h e até às 22h, não ultrapassando a quantidade de 8 horas/dia; capacidade limitada a 40%; somente ao ar livre ou em áreas arejadas; e adoção dos protocolos sanitários.

Salões de beleza e barbearias devem atender com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 8 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.