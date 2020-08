O votuporanguense Leo Delgado trabalhou e trabalha com as grandes estrelas do Teatro e da TV brasileira e faz um convite especial

publicado em 26/08/2020

As oficinas envolvem temas como técnicas de atuação, cenografia, empreendedorismo e libras com vários profissionais renomados da área (Arquivo pessoal)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO votuporanguense Leo Delgado, que atualmente é Diretor Executivo do Teatro Claro, Rio de Janeiro, está promovendo oficinas de entretenimento cultural online 100% gratuitas para todos os públicos, com o intuito de levar oportunidades para as pessoas que sempre tiveram interesse, mas nunca tiveram tempo ou dinheiro.No início, a ideia era de que os cursos fossem realizados presencialmente, mas devido à pandemia, o projeto foi alterado para a forma online, tornando ainda maior o alcance de pessoas pelo Brasil.No total, são cinco oficinas compostas por 13 módulos com uma hora de duração e todas são voltadas para o setor cultural, tudo em parceria com a Brain+, uma das maiores produtoras de entretenimento do Brasil, além da Claro Brasil.Em cada uma das oficinas, os participantes aprenderão sobre temas como técnicas de atuação, cenografia, empreendedorismo e libras. Ao final da experiência, os alunos que obtiverem 70% depresença nas aulas, receberão certificado digital.Toda produção está muito feliz com o resultado e principalmente com o interesse no curso de libras. “Desde que me entendo por artista, percebi a necessidade de falar em acessibilidade e trazer para a normalidade do nosso dia a dia. Inclusão faz parte do cotidiano. Sempre faço espetáculos atendendo um percentual de cegos e surdos gratuitamente e a Oficina de Libras é uma vitória para mim! Oferecer uma oficina de Libras está sendo emocionante. Esgotamos a oficina com 1.000 participantes do Brasil inteiro”, disse Leo Delgado.A programação completa está disponível no site http://teatroclarorio.com.br/programacao/Leo Delgado é nascido em Votuporanga e possui muitos familiares e amigos na cidade. Seus pais residem no bairro Alvorada. Leo cursou seu ensino fundamental na escola Maria Izabel Martins de Oliveira e Cícero Barbosa Lima Junior, e o ensino médio na escola Dr, José Manoel Lobo.Aos 13 anos Leo entrou na DAFIC, Centro Social de Votuporanga. Fez curso de datilografia, rotinas administrativas e atendimento de supermercado. Trabalhou no Supermercado Porecatu como pacoteiro durante oito meses e depois foi trabalhar aos 13 anos ainda na Facchini Implementos."Amo a cidade das brisas suaves. Toda minha família e amigos estão em Votuporanga. Sempre que posso vou para Votu rever a todos e matar a saudade”, contou.Além da saudade dos familiares, Leo também sente muita saudade da tranquilidade e da segurança da cidade do interior. “Saudade da simplicidade”, acrescentou.Como contou a nossa reportagem, Leo Delgado sente orgulho de sua profissão, mesmo ela fazendo parte de um núcleo seletivo e competitivo. “Sonhar, planejar, executar e ação, sempre fizeram parte da minha rotina. Desde que me conheço por gente. Com esse projeto eu tenho a oportunidade de dar acesso a todos”, finalizou.