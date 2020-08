Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais pessoas foram contratadas do que demitidas na cidade

publicado em 26/08/2020

Os números do Caged de julho mostram mais contratações do que demissões em Votuporanga (Marcello Casal Jr.)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga apresentou saldo positivo na geração de empregos no mês de julho de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.No mês passado, 728 foram demitidas na cidade, no entanto foram registradas 975 contratações no município, portanto um saldo de 247 postos de trabalho criados.O Caged indica que de janeiro a junho 4.872 pessoas foram contratadas, no entanto 5.497 perderam o emprego com carteira assinada no município, o que resulta em um sado de -625 postos de trabalho criados.Já no mês de junho o Caged apresentou saldo positivo na geração de empregos em Votuporanga: são 669 desligamentos, mas 741 contratações, ou seja, um saldo de 72 postos de trabalho criados.Em maio, 405 trabalhadores foram contratados na cidade, mas 783 perderam o emprego, resultando em um saldo negativo de 378. Em abril a cidade registrou 1.264 demissões e 524 admissões, resultando em um saldo negativo de 740 vagas de emprego.No acumulado do ano Votuporanga está com saldo negativo (-395), porque demitiu 6.254 trabalhadores e contratou 5.859.Depois de vários meses extinguindo postos de trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus, o país voltou a criar empregos formais em julho. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 131.010 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.Essa foi a primeira vez desde fevereiro em que o emprego formal cresceu. No acumulado do ano, no entanto, o mercado de trabalho continua sentindo o impacto da pandemia. De janeiro a julho, foram fechadas 1.092.578 vagas, o pior resultado para os sete primeiros meses do ano desde o início da série histórica, em 2010.Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em julho. A estatística foi liderada pela indústria, com a abertura de 53.590 postos. O indicador inclui a indústria de transformação, de extração e de outros tipos.Com 41.986 novos postos, a construção vem em segundo lugar, seguida pelo grupo comércio, reparação de serviços automotores e de motocicletas, com 28.383 novas vagas. Em quarto lugar, vem o grupo que abrange agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 23.027 postos.O único setor a registrar fechamento de postos de trabalho foi o de serviços, com a extinção de 15.948 postos.