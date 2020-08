Uma morte suspeita também foi contabilizada e 24 votuporanguenses estão na UTI

publicado em 15/08/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde registrou mais duas mortes neste sábado (15) por coronavírus. Com elas a cidade chega a 54 óbitos no total e ainda investiga três mortes suspeitas, uma delas registrada hoje.As novas vítimas são um idoso de 80 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado, registrado como suspeito na sexta-feira (14), que apresentou os primeiros sintomas em 3 de agosto e uma idosa de 73 anos, com comorbidades, estava hospitalizada e o início dos primeiros sintomas foi em 27 de julho.Foram registrados também mais 33 casos da doença, totalizando 2.631. Do total, 2.275 já estão curados e outros 43 estão internados, sendo que 24 deles estão em estado grave na UTI.Há ainda mais 1.819 pessoas com sintomas à espera do resultado dos exames, quatro deles estão internados. Outros 1.634 munícipes apresentaram sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.