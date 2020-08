Ao todo, 146 resultados de exames foram divulgados no fim de semana, sendo 55 positivos (37,6%) e 91 negativos

publicado em 31/08/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Os números do coronavírus em Votuporanga começam a apresentar ligeira melhora em relação às últimas semanas. Neste fim de semana, por exemplo, o número de pessoas que se recuperaram da doença (95) foi muito superior ao de novos casos confirmados (55) e não houve o registro de mortes.

Com a soma dos números de sábado e domingo, então, a cidade chega a 3.401 ocorrências positivas da Covid-19 das quais 3.087 pessoas já se recuperaram e outras 30 ainda estão internadas, sendo que 14 delas estão em estado grave na UTI.

O número de votuporanguenses com suspeita do novo vírus, no entanto, aumentou no fim de semana. Na sexta-feira (28) 1.014 apresentavam os sintomas, já no boletim de domingo (30) esse número saltou para 1.127, portanto, 113 a mais. Destes, sete estão internados, sendo um em estado grave na UTI.