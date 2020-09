Os dados foram divulgados na noite de desta segunda-feira (31) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 31/08/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta segunda-feira (31), 53 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 3.454 ocorrências. Segundo o boletim, 26 pessoas estão internadas, sendo 13 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onze com ventilação mecânica invasiva.Dos 3.454 casos confirmados na cidade, 3.151 pessoas estão curadas, portanto 64 pessoas a mais que ontem. Há 7.268 exames negativos para Covid-19 (mais 199 exames) e 19 casos descartados (mesma quantidade do boletim anterior). São 844 casos suspeitos em investigação (menos 283 ocorrências em relação à ontem), 66 mortes e 1.100 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, quantidade que aumentou em 26 em relação ao boletim anterior.De acordo com o Informe Diário Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde desta segunda (31), às 17h10, há 13 pessoas internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, sendo 12 com coronavírus (nove delas usando respiradores) e uma com suspeita da doença, também utilizando respirador. Na enfermaria há mais 19 pacientes, sendo 16 com Covid-19 e três com suspeita da doença. Ontem foram registradas seis altas hospitalares.