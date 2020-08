Este certificado garante à prefeitura, preferência na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição

publicado em 26/08/2020

A cidade foi reconhecida pela sua boa gestão ambiental, pois atingiu 93,65 pontos na nova atualização que antes ocupou o 16º lugar (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após nova atualização do ‘Programa Município VerdeAzul’ – PMVA - 2019, Votuporanga se classificou na 7ª posição no ranking ambiental dos municípios paulistas. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, utilizado para conceder o certificado de ‘Município VerdeAzul’aos que atingem nota superior a 80 pontos.

Nesta ocasião, a cidade foi reconhecida pela sua boa gestão ambiental, pois atingiu 93,65 pontos na nova atualização. Além disso, este certificado garante à prefeitura, preferência na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição.

O primeiro resultado foi divulgado em março deste ano, após questionamento de alguns itens por parte da Saev Ambiental, Votuporanga chegou nesta posição. Na primeira premiação anterior, a cidade havia conquistado nota 91,35 e o 16º lugar. O município está sendo classificado no programa pela 10ª vez consecutiva, e nesta edição foi o ano que se obteve a melhor colocação. Em 2017 o município ficou em 45º lugar e em 2018, 23º.

O que a cidade promoveu?

Entre os fatores que contribuíram para a nova classificação estão o gerenciamento de resíduos sólidos como a campanha “Abra a Cabeça, reciclar é fácil”, 100% do abastecimento de água e esgoto tratado, obras de micro e macrodrenagem na rua Ceará e na Avenida José Silva Melo.

Além de técnicas de manejo e conservação do solo, o controle e a fiscalização de postos de combustíveis, o incentivo à Educação Ambiental com a inauguração do Centro de Apoio à Educação Ambiental e Ecotudos instalados em três pontos da cidade.

Top 10

Além de Votuporanga, outras cidades da região noroeste paulista também ocupam boas posições, como é o caso de São José do Rio Preto que é a primeira cidade colocada no ranking com 97 pontos, proporcionados por notas de peso nos quesitos relacionados ao esgoto tratado, qualidade do ar, uso do solo e outras categorias.

Fernandópolis, também está no ranking ocupando a nona colocação. Seus índices de pontuação estão calculados em 93,08 apresentando uma evolução de 0,4% em relação a 2018.

O programa

Configurado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Programa Município VerdeAzul – PMVA - tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.