publicado em 29/08/2020

Enquanto a “Terra Moça” ganhou 4.706 moradores, as “Brisas Suaves” atraíram 10.646 novos habitantes (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brComo mostram os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na última sexta-feira (29) pelo A Cidade, Votuporanga tem mantido uma média de crescimento bem acima das demais cidades da região, superando, inclusive, a estadual (12,2%) e nacional (11%), registrando 12,5% de crescimento populacional na última década.Exemplo disso é que Votuporanga cresceu mais que o dobro que a cidade vizinha, Fernandópolis, na última década. Enquanto a “Terra Moça” ganhou 4.706 moradores, as “Brisas Suaves” atraíram 10.646 novos habitantes.Assim, a vizinha que já chegou a andar ombro a ombro com Votuporanga, no quesito desenvolvimento, agora é vista apenas pelo retrovisor com uma população estimada em 69.402 moradores contra 95.338 votuporanguenses.100 milOutro dado levantado pela reportagem é que se manter a média de crescimento anual, em 2025 a tão esperada marca dos 100 mil habitantes poderá ser superada.Há quem diga, aliás, que esse número já foi batido há tempos, mas, enquanto outro censo não for realizado, o jeito é se contentar com as estimativas oficiais do IBGE.(Colaborou Fernanda Cipriano)