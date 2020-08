franclin@acidadevotuporanga.com.br

Franclin DuarteA taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga voltou a atingir seu limite na tarde de ontem. Mesmo com o reforço de oito novos leitos recém-criados, todos estão ocupados, conforme Informe Diário de atendimentos do hospital.Dos 18 leitos reservados, 16 estão ocupados por pacientes que já testaram positivo para coronavírus e dois por pacientes com suspeita da doença. Desde ontem, conforme a assessoria de comunicação da Santa Casa,por conta das taxas de ocupação estarem altas, a Instituição tem solicitado transferências seguindo as orientações da Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde (CROSS).Mesmo com a alta de sete pacientes ontem, o Informe revela ainda que a enfermaria segue superlotada. A equipe médica teve que fazer adaptações para comportar 19 pacientes (17 confirmados e dois com suspeita), enquanto sua capacidade é de apenas 17.