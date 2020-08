Acidente aconteceu entre a avenida Deputado Áureo Ferreira, com a rua João Vilar Pontes, nas proximidades da rodoviária

publicado em 29/08/2020

Acidente ocorreu no cruzamento entre a avenida Antônio Augusto Paes a rua João Vilar Pontes (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado por volta das 17h20 desta sexta-feira (28) no cruzamento da avenida Deputado Áureo Ferreira, com a rua João Vilar Pontes, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Votuporanga.De acordo com informações preliminares, um motociclista, em uma Honda CG 125, de cor vermelha, trafegava pela rua João Vilar Pontes, e chocou-se com uma Renault Duster, de cor branca, no cruzamento com a avenida Deputado Áureo Ferreira.O condutor da motocicleta teve ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.Pessoas que trabalham nas proximidades do cruzamento relataram que é comum acontecerem acidentes naquele ponto e que seria necessária alguma providência por parte do órgão de trânsito municipal.