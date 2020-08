Com a decisão, apenas postos de combustíveis e farmácias poderão abrir suas portas neste domingo de Dia dos Pais e nos próximos

publicado em 06/08/2020

Decisão foi concedida pelo presidente do STF, Dias Toffoli (Foto: Sérgio Lima/ Poder 360)

Franclin Duarte

O STF (Supremo Tribunal Federal) acatou um pedido da Prefeitura de Votuporanga e derrubou a liminar conquistada pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) contra lockdown aos domingos. Com a decisão, apenas postos de combustíveis e farmácias poderão abrir suas portas neste domingo de Dia dos Pais e nos próximos.

A liminar, em favor da Prefeitura, foi concedida pelo ministro presidente da Corte, José Antonio Dias Toffoli no final da tarde desta quinta-feira (6).

“Defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2174815-44.2020.8.26.000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere. Comunique-se com urgência”, disse na sentença.