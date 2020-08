Andrézinho sofre há 21 anos com deficiências físicas e neurológicas, o que lhe coloca no grupo de risco da Covid-19

publicado em 11/08/2020

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO jornaljá contou em suas páginas a história do jovem André Mateus da Silva Sousa, mais conhecido como Andrézinho. Ele sofre há 21 anos com deficiências físicas e neurológicas, o que lhe coloca no grupo de risco da Covid-19. Por conta disso e com a suspensão das aulas na Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), onde ele era assistido, sua mãe, Juliana Gerim, que é diarista, teve que se afastar da única fonte de renda da família para cuidar do filho e minimizar os riscos de contágio.Com isso, é claro, vieram as dificuldades financeiras que só não se agravaram ainda mais graças a ajuda de alguns amigos da família que estão realizando promoções e rifas para ajudá-los a se manterem nesse momento difícil.“Com as minhas diárias eu cobria as despesas de casa, as contas normais, então o dinheiro que vinha das doações e promoções a gente guardava para construção da casa. Agora, com a pandemia, estamos aqui nos cuidando e principalmente do André, sem poder trabalhar. Agradecemos a todos que nos ajudam”, disse Juliana.Atualmente a família está organizando a ‘Pizza do Andrézinho’, no valor de R$ 20, que está marcada para acontecer no dia 22 de agosto. Rifas também estão sendo vendidas no valor de R$ 2, que podem ser adquiridas no Facebook Juliana Gerim e também da recente página Casa do Andrézinho, ou por meio do WhatsApp (17) 99117-1203.Além disso, moradores de Rio Preto também estão organizando uma promoção chamada ‘Feijoada em Prol do Andrézinho’ para os dias 15 e 16 de agosto, a fim de arrecadar mais doações espontâneas. E também no próximo dia 30 de agosto acontecerá a segunda live beneficente.Andrézinho teve uma infecção generalizada no começo de março, passou o mês inteiro sendo tratado e foi hospitalizado duas vezes neste período. Já neste fim de julho, ele teve uma pneumonia respiratória, devido o seu pulmão estar fragilizado pela infecção. Foram realizados os testes e deram negativo para Covid-19.Além disso, Andrézinho nasceu com algumas deficiências físicas e neurológicas e uma delas é a hidroanencefalia. Até o momento não se conhece a causa exata desta condição, além disso, o jovem usa válvula para drenar o líquido retido no cérebro para o abdômen e sofre com crises convulsivas desde os sete anos de idade. Devido a esses problemas, André é impossibilitado de andar e falar.