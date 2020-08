Números locais já superaram os da região de Franca, que está na fase vermelha do Plano São Paulo

publicado em 11/08/2020

Apenas quatro municípios do Estado não têm casos de Covid-19 até o momento (Foto: Reprodução

*DL News

A DRS (Diretoria Regional de Saúde) de Rio Preto, que abrange Votuporanga e mais com 96 municípios, é a que concentra o maior número de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 em todo o estado de São Paulo. É o que revelam dados atualizados nesta segunda-feira (10) pelo governo do Estado. A região, que vive escapando por um triz da fase vermelha há semanas, começa a semana com 79% das vagas para o tratamento de pacientes graves ocupadas.A DRS de Franca, que ainda está na fase vermelha, era a que apresentava maior perceuntual de leitos de UTI ocupados até este final de semana. Pelos números atualizados, a região está, agora, com 78,7% de taxa de ocupação nas UTIs para Covid. Na semana passada, Franca estava com quase 85% de ocupação.Enquanto isso, a Defensoria Pública de Rio Preto pediu ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) uma recontagem de leitos para atendimento de pacientes com Covid-19 na região de Rio Preto. De acordo com o documento assinado pelos defensores públicos David Quintanilha Failde de Azevedo, Letícia Marquez de Avelar e Júlio César Tanone, um hospital particular de Catanduva teria registrado dados incorretos quanto aos leitos para o tratamento da Covid-19.A informação da Defensoria Pública foi repassada pelo promotor de Justiça André Luiz Nogueira da Cunha, de Catanduva. "Indispensável, portanto, a realização de vistoria, com vistas a aferir o número exato de leitos de enfermaria e UTI efetivamente disponíveis na rede hospitalar da região, a fim de corrigir eventual distorção nas informações constantes da base de dados do Censo Covid", citam no documento.Em outro documento, enviado ao Governo de São Paulo, o defensor Júlio Tanone questiona se todos os leitos disponíveis estão com equipamentos necessários para atender pacientes. O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto tem cinco dias para responder aos questionamentos enviados pelo defensor. O Cremesp tem 10 dias para responder e providenciar vistorias.A médica intensivista Suzana Lobo, chefe da UTI do Hospital de Base e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, fez um apelo à população. Pediu que as pessoas respeitem as regras de isolamento e distanciamento social e parem de fazer festas e aglomerações. E fez um alerta: "Estamos colapsados", voltou a alertar a médica em entrevista à TV Câmara de Rio Preto, sobre ocupação de leitos UTI e esgotamento físico e mental dos profissionais que atuam nas unidades de terapia intensiva.Suzana lembrou que de nada adianta abrir leitos, muitas vezes desprovidos de todos os equipamentos necessários e de profissionais capacitados para atuar nas UTIs. Até por isso, a Defensoria Pública de Rio Preto disparou requerimentos à Prefeitura, à Diretoria Regional de Saúde e a entidades de classe médica questionando a qualidade desses leitos.O mesmo alerta fez a diretora-administrativa do HB, Amália Tieco. "Estamos com ocupação de 87%. Ficamos preocupados. São 117 leitos, dos quais 102 estão ocupados. E o mundo não parou. Nosso hospital é referência para traumas, transplantes, outras doenças. Nesses casos estamos com mais de 100% dos leitos ocupados. Estamos trocando os quatro pneus com o carro andando."