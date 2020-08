Com taxa de ocupação de UTI em 77,7%, a região ingressa na semana decisiva para a reclassificação mais perto de ser rebaixada do que de avançar

publicado em 31/08/2020

Números oficiais da Secretaria Estadual da Saúde revelam que a região pode não avançar para fase amarela (Reprodução Secretaria Estadual da Saúde)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de duas semanas bem próximas e até superando os índices para avançar à fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica, a região da DRS XV, que abrange Votuporanga e mais 96 municípios, ingressa na semana da reclassificação com a taxa de 77,7% de ocupação de leitos de UTI (Unidade Terapia Intensiva).Com esses números, a região se afasta da possibilidade de avançar para a fase amarela, que exige uma ocupação de UTI abaixo dos 75%, e se aproxima da fase vermelha (ocupação acima de 80%), que só permite a abertura de estabelecimentos e serviços tidos como essenciais.A região continua com o segundo pior índice do Estado. A primeira colocada é o DRS de Franca, que está com 81,9% de taxa de ocupação, o que a deixaria na fase vermelha, mas até a nova classificação, na sexta-feira (4) ela segue na fase laranja.O índice de internações, no entanto, apresentou pequena queda no DRS de Rio Preto. Segundo dados do Estado, em comparativo com os últimos sete dias, a regional apresentou -0,3% de internações.