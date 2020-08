Mesmo assim, números ainda manteriam a DRS XV na fase laranja

publicado em 24/08/2020

Taxa de ocupação baixou dos 75% na região pela primeira vez desde a implantação do Plano SP (Foto: Reprodução Seade)

A região da DRS XV, que compreende Votuporanga e mais 96 municípios, atingiu neste domingo (23) a taxa de 74,5% de internações em UTI para coronavírus, de acordo com dados da Fundação Seade.Apesar de conseguir baixar dos 75%, índice que possibilita a mudança para a fase amarela do Plano SP, a região ainda permaneceria no laranja caso a atualização fosse feita com os números de hoje.Isso porque a quantidade geral de internações (9%), casos (7,3%) e óbitos (46%) subiram em relação aos últimos sete dias.O avanço ou restrição de uma região dentro do Plano SP, que determina a quarentena heterogênea no estado, leva em consideração uma fórmula matemática baseada em número de casos, óbitos e internações por coronavírus.Há dois critérios para cálculo da fase de risco e enquadramento de cada região: capacidade de resposta do sistema de saúde e evolução da epidemia.O critério “Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde” é composto pelos seguintes indicadores: (1) taxa de ocupação de leitos hospitalares destinados ao tratamento intensivo de pacientes com COVID-19; e (2) quantidade de leitos hospitalares destinados ao tratamento intensivo de pacientes com COVID-19 por 100 mil habitantes.O critério “Evolução da epidemia” é composto pelos seguintes indicadores: (1) taxa de contaminação; (2) taxa de internação; e (3) taxa de óbitos. Os cálculos para cada um dos indicadores são detalhados no decreto.*Oextra.net