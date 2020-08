Seus administradores, o “Macarronada”, o João da “Skol”, o Calinécio, o Ico de “Paris”, e tantos outros, nunca criaram um leito sequer para a extração de uma unha encravada

publicado em 25/08/2020

Franclin Duarte

O Promotor de Justiça votuporanguense, José Vieira da Costa Neto, disse, em parecer contrário à ação da Defensoria Pública contra o decreto que “antecipou” a fase amarela do Plano São Paulo para a cidade, que os municípios do entorno, com raras exceções, nunca fizeram a sua parte e nem deveriam existir. O promotor afirmou ainda que Votuporanga “é uma ilha nessa infeliz região”.

Para Costa Neto, a ausência de leitos e de insumos de saúde, sempre existiram no País inteiro, mas Votuporanga, graças ao empenho de bons administradores, comerciantes e prestadores de serviços benevolentes, e dos cidadãos de bem que aqui estão, “que criaram verdadeira ilha nessa infeliz região”, há sistema de Saúde que atende razoavelmente a população local e regional.

“Consigno que a Santa Casa local é um exemplo, não só pelos recursos públicos que recebe, mas pelas doações e campanhas realizadas pela maioria da nossa população. Só não é melhor, porque os municípios do entorno, com raras exceções, nunca fizeram a sua parte. Municípios, aliás, que nem deveriam existir, pois não se sustentam. Seus administradores, o “Macarronada”, o João da “Skol”, o Calinécio, o Ico de “Paris”, e tantos outros, nunca criaram um leito sequer para a extração de uma unha encravada. Compram, ou melhor, recebem em doações, ambulâncias, para se verem livres dos seus munícipes doentes e entregá-los, sempre sem custo algum, para tratamentos a searas outras”, disse o promotor.