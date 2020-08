Estudo mostra que pacientes obesos têm até quatro vezes mais chance de morrer em decorrência do coronavírus

publicado em 15/08/2020

Obesidade aumenta em 40% a chance de morte em caso de infecção por coronavírus, aponta pesquisa americana (Romildo de Jesus / Futura Press)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Profissionais da educação física de todo o Brasil e, em especial de Votuporanga, estão se baseando em uma pesquisa publicada na última quarta-feira (12) na revista "AnnalsofInternal Medicine", para reforçar a tese que defendem desde o início da pandemia: exercício físico é saúde e, portanto, é essencial.

Na pesquisa em questão, médicos e cientistas da Califórnia, nos Estados Unidos, analisaram os dados de 5.652 pacientes que tiveram o teste positivo para o novo coronavírus entre fevereiro e maio deste ano. O risco causado pela obesidade foi ajustado no estudo, com uma exclusão de fatores extras como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, entre outros. Os resultados mostraram que os pacientes obesos tinham até quatro vezes mais chance de morrer pela doença.

“Nós, profissionais de educação física, falamos isso desde março, porém, sem estudo ninguém levou a sério. Agora os estudos estão mostrando que quatro meses sem promover saúde não ajudou e sim agravou quem poderíamos ter ajudado”, disse Danilo Barbosa, profissional votuporanguense da área.

IMC

A pesquisa aponta também que o risco de morte é ainda maior entre homens e menores de 60 anos com Índice de Massa Corporal (IMC) elevado. Os cientistas afirmam que o estudo é importante para que precauções extras sejam tomadas e evitem ainda mais riscos contra esse grupo.

"Encontramos uma associação impressionante entre o IMC e o risco de morte entre pacientes com diagnóstico da Covid-19 em um sistema integrado de saúde. Essa associação foi independente das comorbidades relacionadas à obesidade e outros fatores potenciais de confusão dos resultados", escrevem os autores.

Reino Unido

Em 25 de julho, a Agência de Saúde do Reino Unido já havia publicado uma revisão de estudos sobre a relação entre a Covid-19 e a obesidade. Os pesquisadores britânicos também concluíram que o sobrepeso aumenta os riscos do novo coronavírus.

Segundo os resultados, quem está acima do peso tem 40% mais risco de morrer pela doença. Para obesos, a probabilidade pode ser 90% maior.

