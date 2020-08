Enquanto decisão não sai, comerciantes podem abrir apenas 4 horas por dia e bares, restaurantes, academias e salões de beleza não podem atender

publicado em 28/08/2020

Votuporanga volta oficialmente para fase laranja, mas Prefeitura diz que vai recorrer (Foto: Reprodução Governo do Estado)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga divulgou na tarde desta sexta-feira (28) em seu site uma nota informando que irá recorrer da decisão liminar concedida ontem pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Bandeira Lins, que determinou a suspensão da eficácia do artigo 2º do Decreto Municipal n.º 12.590, que antecipou a fase amarela do Plano São Paulo em Votuporanga. Enquanto o recurso não é julgado, a administração informa que deve acatar as determinações e a cidade volta para a fase laranja.

Conforme a nota, ao considerar que o Desembargador suspendeu a eficácia apenas do artigo 2º “na parte em que contraria o Plano SP”, o Município volta a suspender as atividades presenciais dede bares, restaurantes e similares, permanecendo autorizadas as atividades de delivery e/ou drive thru.

Também estão suspensas as atividades de salões de beleza, barbearias e similares, e academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginásticas.

Já as atividades comerciais e de serviços não essenciais, conforme a Prefeitura, podem continuar seus atendimentos presenciais durante 4 horas no período das 6h às 22 horas. E as atividades comerciais essenciais e não essenciais continuam permitidas aos domingos, em face da revogação do Decreto nº 12.477, definido pelo artigo 5º do Decreto nº 12.590.