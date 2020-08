Administração Municipal divulgou uma nota após decreto gerar interpretação dúbia sobre o horário para atendimento presencial

publicado em 24/08/2020

Bares e restaurantes retomaram atendimento presencial neste fim de semana (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio de sua assessoria de comunicação, divulgou na tarde desta segunda-feira (24) uma nota esclarecendo os principais pontos do Decreto Municipal nº 12.590, que “antecipou” a fase amarela do Plano SP para a cidade. O principal ponto de dúvidas estava relacionado ao horário liberado para atendimento presencial, já que o documento causou uma interpretação dúbia.

Conforme o decreto, ficam flexibilizadas as atividades comerciais e de serviços, na forma da fase “3” do Plano São Paulo de Retomada Consciente, “obedecidas as seguintes restrições: cumprimento do que dispõe o anexo III do Decreto nº 64.994, de 20 de maio de 2020, na nova redação dada pelo Decreto nº 65.044, de 03 de julho de 2020, anexo a este, ficando permitidas as atividades, comerciais e de serviços, no período das 6h às 22h, por seis horas, sem esse limite para as atividades essenciais”.

O referido anexo do decreto estadual limita o horário de funcionamento para atendimento presencial em bares, lanchonetes e restaurantes até as 17h, porém o complemento do decreto municipal que afirma a permissão de funcionamento entre as 6h e as 22h dos estabelecimentos comerciais e de serviços, levou vários comerciantes ao erro, inclusive com alguns abrindo no fim de semana até as 22h.

Conforme a Prefeitura, no entanto, embora o inciso I da nova redação dada ao artigo 1º do Decreto nº 12.406 estabeleça o horário das 6h às 22h para as atividades comerciais e de serviços, algumas normas também devem ser observadas.

“No caso de bares, restaurantes e similares, podem permitir consumo no local atendendo às seguintes exigências: atendimento presencial após às 6h e antes das 17h, não ultrapassando a quantidade de 6 horas/dia; capacidade limitada a 40%; somente ao ar livre ou em áreas arejadas; e adoção dos protocolos sanitários. Portanto, após às 17 horas, bares, restaurantes e similares podem continuar atendendo por meio de delivery ou drive thru”, diz a nota.

Ainda conforme o material, salões de beleza e barbearias devem atender com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 6 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.

Academias de esporte devem atender com capacidade de até 30% do limite, com horário de até 6 horas/dia, agendamento prévio com hora marcada, permissão apenas para aulas e práticas individuais e adoção dos protocolos sanitários.

As atividades religiosas são consideradas serviços, portanto, devem atender às determinações deste segmento, que são: capacidade de até 40%, com horário de até 6 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.