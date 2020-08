A comissão irá elaborar e aprovar plano e apresentar a possível data a retomada das aulas presenciais em Votuporanga

publicado em 20/08/2020

Os membros da Comissão irão elaborar o plano e apresentar uma data para a possível retomada das aulas presenciais na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) editou ontem um decreto que institui e nomeia a “Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19”. O objetivo, conforme o documento publicado no Diário Oficial do Município, é desenvolver o planejamento para a possível retomada das aulas presenciais e semipresenciais para as instituições vinculadas ao sistema de ensino da cidade.

A comissão é formada por 14 representantes da Secretaria Municipal de Educação, nove representantes dos profissionais da educação, dois representantes da Secretaria de Assistência Social, dois do Conselho Municipal de Educação, dois do Conselho Tutelar de Votuporanga e dois representantes das escolas da rede privada.

Eles serão responsáveis por elaborar e aprovar a versão final do documento propondo as normas e protocolos estabelecidos sobre os procedimentos de retorno às aulas, abrangendo ainda a oferta do transporte escolar a todos os alunos contemplados pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

A comissão também irá propor a data do possível retorno das aulas presenciais e semipresenciais e elaborar as diretrizes para a organização do plano pedagógico de retorno às aulas, considerando a observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes, bem como a garantia de aprendizagem com acesso, permanência e equidade.

Por fim, os votuporanguenses nomeados ainda cuidarão do planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com redefinição do número de alunos por sala de aula, escalonamento entre os atendidos em aulas presenciais e em atividades semipresenciais.

A comissão será presidida pelo secretário Municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista.

Integrantes da comissão



Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

- Ederson Marcelo Batista, Secretário Municipal da Educação;

- Kelly Cristina Roveda Hebeler, Chefe do Departamento de Educação Infantil;

- Sandra Luzia Poltronieri de Jesus, Chefe do Departamento de Ensino Fundamental;

- Elizabete Alves de Oliveira Moraes, Supervisor de Ensino;

- Meiriane Aparecida Castilheri da Costa, Supervisor de Ensino;

- Simone Rafaela Floriano Franzin Marton, Supervisor de Ensino;

- Marcelo Alexandre dos Santos, Supervisor de Ensino;

- Luciana Moreira de Mariz, Assessor de Gabinete;

- Fabiana Fernanda de Jesus Parreira, Assessora Pedagógica;

- Claudia Roberta Bertolin de Souza, Assessora Pedagógica;

- Gabriela Camila dos Santos Silva, Assessora Pedagógica;

- Lanusse Janieli Torres de Carvalho, Assessora Pedagógica;

- Maristela Maranho Antonieto, Assessora Pedagógica; e

- Silvia Leticia de Faria. Assessora Pedagógica.



Representantes dos profissionais da educação:

- Juliana Aparecida do Amorim Gonçales, Diretor de Escola;

- Poliane Aparecida Fuzeto de Lima, Diretor de Escola;

- Leandra Baldoíno dos Santos Sanches, Professora de Educação Básica I;

- Carina Vilalvo Corte Borges, Professora de Educação Básica I;

- Mariana Lisbôa Fefin, Educadora Infantil;

- Elaine Karina Roveri Zucato Valim, Técnico em Educação;

- Amanda Biasi Rodrigues, Técnico em Educação;

- Jadeny Lemes Fernandes, Técnico em Educação;

- Marivania Domingues Siviero Sanches, Agente Operacional.



Representantes da Secretaria de Saúde:

- Juliana Vicentini Datorre, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária;

- Graziela Coienca Martines, Enfermeira;



Representante da Secretaria de Assistência Social:

- Silvia Marlene Dionizio Bortolussi, Técnico do Executivo;

- Juliana das Graças Conde Esteves, Assistente Social;

Representante do Conselho Municipal de Educação:

- Ricardo Alberto de Oliveira, representante de pais de alunos;

- Cristiane Aparecida Ivaldi, representante de professores;



Representante do Conselho Tutelar de Votuporanga:

- Beatriz Vieira Cavalari, Conselheira Tutelar;

- Cleber de Lima Dias, Conselheiro Tutelar;



Representantes das escolas da rede privada:

- Wesley Cristina Bego Rossini, Diretor de Escola;

- Roselaine Mega Cavalheiro Cabrera, Assistente Administrativo.