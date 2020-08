Grandes filas de veículos se formaram para abastecer no mais novo posto de combustíveis de Votuporanga

publicado em 26/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Informe Publicitário



Após uma semana de sua inauguração, o Eco Posto 27, localizado na rua Pernambuco, 2.275, no bairro Vila Muniz, fez com que o valor do etanol caísse na cidade de Votuporanga.

Diversos postos reduziram em até trinta centavos o valor do litro do etanol. Grandes filas de veículos se formaram para abastecer no mais novo posto de combustíveis da cidade.

Perguntado se era viável o preço praticado, um dos proprietários do Eco Posto 27, Lucas Moreti, disse que as margens não são altas, “mas todos nós estamos vivendo um período difícil ocasionado pela pandemia do coronavírus”. Ele lembrou que muitas pessoas perderam seus empregos e outras tantas tiveram seus rendimentos reduzidos. “Me sentia incomodado vendo as pessoas passando por tantas dificuldades e ainda ter que pagar pelo combustível mais caro da região. Eu já praticava preços semelhantes em meus outros postos”, disse Lucas.

Os sócios Lucas Moreti e Edinho Genari estão contentes com a aceitação das pessoas. “Ficamos surpresos e agradecidos pelo acolhimento da população. Muitos amigos passaram pelo Eco Posto 27 para dar um soquinho de mãos, já que ainda não podemos dar um abraço. É muito gratificante ouvir as pessoas dizerem: ‘eu moro aqui no bairro, não via a hora do posto abrir, agora não preciso mais ir até o cetro da cidade para abastecer’. Esse, inclusive, é um conceito importante: a descentralização dos serviços”, disseram.

O ambiente do estabelecimento também agradou bastante. Foi plantada uma “falsa vinha” junto aos muros para deixar o local mais bonito. “Utilizamos iluminarias abastecidas unicamente com placas solares e também armazenamos água da chuva para reutilizá-la na rega das plantas”, contaram os proprietários.

O espaço da conveniência também ficou muito agradável. Muitos ciclistas estão dando uma paradinha no Eco Posto 27. “Muito legal isso! Lá eles calibram os pneus de suas bicicletas, enchem suas garrafinhas com água gelada. Semana passada comemorou-se o Dia Internacional do Ciclista, iremos presenteá-los em breve. Surpresa”, contaram.