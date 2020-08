Patrimônio Velho superou a Estação e agora é o segundo bairro com maior número de casos

publicado em 15/08/2020

Os dados são do Boletim Epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria da Saúde

Franclin Duarte

O Pozzobon, na região Norte, continua sendo o bairro com o maior número de casos positivos de coronavírus em toda a cidade. O residencial, que é o mais populoso do município, passou ontem da marca dos 250 casos, o que corresponde a 9,62% de todas as ocorrências positivas registradas até o momento.

Depois do Pozzobon, o bairro com maior incidência da Covid-19 na cidade é o Patrimônio Velho. O residencial acumula 100 casos da doença. Não há informação, porém, sobre a quantidade de pessoas internadas e curadas nos bairros.