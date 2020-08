Dois acidentes envolvendo motociclistas aconteceram nas rodovias que cortam Votuporanga em menos de duas horas

publicado em 13/08/2020

Motocicleta foi parar embaixo do caminhão, mas vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um motociclista de Votuporanga ficou ferido na tarde de ontem após se envolver em um acidente com um caminhão pipa, nas proximidades da ponte que caiu na rodovia Péricles Belini, altura do km 125. A motocicleta conduzida por M.J.B., de 35 anos, foi parar embaixo do caminhão, mas o piloto sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade, o caminhão, que pertence a uma empresa de pavimentação asfáltica, e a moto, uma Honda/CG de cor vermelha, seguiam sentido Nhandeara, quando o veículo maior teria dado sinal para entrar na marginal que dá acesso ao Distrito Industrial. O motociclista não teria visto a seta e, ao fazer a mesma manobra pela direita, acabou tendo a trajetória interceptada.

A motocicleta foi parar embaixo do caminhão, mas M.J.B. conseguiu pular e sofreu apenas alguns arranhões, enquanto seu veículo ficou parcialmente destruído. Ele foi socorrido por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passa bem.

Mais um

Horas antes outro acidente envolvendo uma motocicleta aconteceu nas rodovias que cortam Votuporanga. Um casal, que seguia pela Euclides da Cunha sentido Rio Preto, foi ao chão após o pneu de sua motocicleta estourar na altura do Distrito de Roseira.