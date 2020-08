Cirurgião torácico da Santa Casa, Dr. João Paulo de Lima Pedroso, deu dicas de cuidados para melhorar o bem-estar

publicado em 18/08/2020

Dr. João Paulo de Lima Pedroso, cirurgião torácico da Santa Casa, deu dica importantes para o período (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Rinite, asma, irritação nos olhos. O tempo seco pode provocar sintomas de diversas doenças. A baixa umidade do ar acende um sinal de emergência e exige cuidados especiais no inverno.As consequências para o corpo são imediatas, principalmente para as vias respiratórias. O ar seco, somado à maior concentração de poluentes, prejudica o bom funcionamento dos pulmões. Dores de cabeça, garganta irritada, cansaço e até mesmo sangramento nasal são sintomas comuns. Infecções bacterianas também se tornam mais frequentes.O cirurgião torácico da Santa Casa de Votuporanga, Dr. João Paulo de Lima Pedroso, destacou que a baixa umidade, juntamente com as queimadas, atinge mais as crianças e os idosos. “São públicos mais vulneráveis à desidratação e suas complicações”, contou.Entre os sinais mais graves, ele apontou a pele seca e sem elasticidade, a intensa diminuição da vontade de urinar e, em alguns casos, o cansaço, a sonolência e a confusão mental. Febre e falta de ar são ainda mais preocupantes e exigem visita imediata ao médico.Ele ressaltou a necessidade de beber água. “O organismo humano está inserido em um meio ambiente que, por si só, é agressivo. O aparelho respiratório fica ressecado. Daí a importância da hidratação constante”, complementou.Dr. João Paulo deu dicas sobre a ventilação dos lugares, especialmente em época de isolamento social. “Mantenha janelas abertas, espaços arejados. Algumas pessoas usam toalhas úmidas, baldes, bacias de água que podem ajudar a umidificar os ambientes”, frisou.É preciso tomar algumas atitudes para contribuir com a melhoria da qualidade de vida:- Tomar água com frequência é essencial, mesmo que você não sinta sede.- No lanche, dê preferência a frutas com muito líquido, como melancia, melão e laranja.- Deixar um umidificador ligado no ambiente ou uma bacia cheia de água contribui para amenizar os problemas gerados pela baixa umidade.- Usar soro fisiológico para lavar as narinas e colírios para lubrificar os olhos minimizam os efeitos.- Evitar atividades físicas no período das 11h às 16h, quando a umidade do ar atinge os níveis mais críticos.- Não fumar em ambientes fechados, evitando a concentração de poluentes que podem agravar os sintomas do tempo seco.- Usar produtos hidratantes por todo o corpo, principalmente depois do banho.- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, mas evitar ambientes fechados, com ar-condicionado ou aglomeração de pessoas.