Proprietário do rodízio Tudo Mini, viu seu orçamento cair mais de 90% na pandemia e não conseguiu arcar com as despesas

publicado em 28/08/2020

Com a energia cortada, impossibilita que seu Rodrigo realize suas vendas e que gere lucro para poder quitar suas dívidas (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais um comerciante em Votuporanga sofre com os efeitos que a pandemia vem causando. O senhor Rodrigo Roberto Lauriano, proprietário do rodízio Tudo Mini, localizado na avenida do Assary, teve sua energia cortada na tarde desta quinta-feira (28).Desde o início da pandemia Rodrigo luta para manter suas despesas, isso porque o empreendimento, que trabalha com rodízio, teve uma queda de 90% das vendas. Para se reinventar e tentar sair do prejuízo, ele criou combos para comercializar em delivery, além de começar a vender espetos na calçada do local.Nos últimos dias, com o anúncio do decreto municipal que antecipou a fase amarela e permitiu que bares e restaurantes voltassem a atender presencialmente. A família viu esperanças para poder se reerguer, porém no dia em que o Tribunal de Justiça derrubou o decreto em Votuporanga, a energia foi cortada sem nenhum pré-aviso.Na luta constante para manter o empreendimento familiar, o ápice de ter sua energia cortada impossibilita que seu Rodrigo realize suas vendas e que gere lucro para poder quitar suas dívidas. “Hoje, além de estar com a energia cortada, eu estou devendo R$6 mil de aluguel e mesmo com toda dificuldade eu estava pagando aos poucos. E sair daqui, eu não posso, porque aqui existe todo um investimento de tubulação de gás, propagandas, um valor alto”, explicou ele.Para que sua energia seja religada e que os trabalhos sejam retomados, ele necessita pagar um mínimo de R$ 1.847,17 e pede ajuda a comunidade votuporanguense. “Porque eu ainda quero conseguir recuperar o dinheiro que eu investi aqui, não venho de berço de ouro e uma coisa que eu imaginei que iria ser meu sonho, hoje está sendo um pesadelo, infelizmente. A única coisa que eu preciso é voltar a trabalhar!”, completou.Para realizar doações está disponibilizado o contato (17) 99661-1664