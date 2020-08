Internações, no entanto, ainda seguem altas, são 40 ao todo sendo 25 na UTI

publicado em 16/08/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou neste domingo (16) um número bem maior de curados do que de novos casos de coronavírus. Ao todo, 68 votuporanguenses chegaram a cura hoje, enquanto apenas mais seis testaram positivo. Com esses números a cidade chega então a 2.637 casos positivos e 2.343 curados.As internações, porém, não apresentaram grande queda. De acordo com o Boletim de sábado, 43 estavam internados, já no de hoje são 40. Ontem eram 24 na UTI, hoje são 25.Não houve registro de novos óbitos, contudo, três mortes suspeitas ainda seguem em investigação.Há ainda 1.887 munícipes com sintomas da doença à espera do resultado dos exames e 1.574 com sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.