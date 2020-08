Ele assaltou um posto de combustíveis, uma mercearia, dois bares e uma residência utilizando um simulacro de arma de fogo

O acusado foi preso pela Polícia Militar após ser identificado por uma das vítimas; ele cometeu cinco roubos em menos de um mês (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

O autor de uma série de roubos a mão armada realizada no início do ano passado foi condenado anteontema mais de oito anos de prisão. I. H.dos S., de 49 anos,confessou ter assaltado um posto de combustíveis no Pozzobon, uma mercearia, um bar e uma residência para sustentar seu vício em cocaína. Nos crimes ele teria utilizado um simulacro de arma de fogo que foi apreendido pela polícia.

De acordo com os autos do processo, em um dos crimes o bandido teria se descuidado e levantado a toca que usava na ação. Neste momento ele foi reconhecido por uma das vítimas que, coincidentemente, era sua cliente em um pet shop. De posse dessa informação os policiais foram até a casa do acusado onde ele acabou confessando a série de assaltos e entregou a arma de brinquedo que utilizou neles.

Interrogado em juízo, I. H.dos S. voltou a confessar os roubos e alegou que passou a agir daquela forma para sustentar vício em cocaína, contraído após a separação de sua mulher. “O consumo voluntário de álcool ou entorpecente não exclui a imputabilidade, por força da norma do art. 28, II, do CP, motivo por que se afasta a tesetrazida pela Defesa de que o réu é semi-imputável, em razão do consumo de drogas na época dos delitos”, disse o juiz da 1ª Vara Criminal, Jorge Canil, em sua sentença.