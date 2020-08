Em conversar com a reportagem do jornal A Cidade, Neusa, uma das filhas destacou que seu pai acompanhou o crescimento de netos, bisnetos e até tetranetos

publicado em 04/08/2020

Ataide Hermenegildo dos Santos, muito conhecido pelo apelido “Ligeirinho”, morreu anteontem (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de anteontem, Votuporanga registrou mais uma morte após complicações com a Covid-19. Trata-se de Ataide Hermenegildo dos Santos, aos 95 anos.Natural de Mirassolândia, Ataide Hermenegildo dos Santos, muito conhecido pelo apelido “Ligeirinho”, foi mais uma das vítimas das complicações da Covid-19 em Votuporanga. Residia na rua Paschoalino Pedrazoli, no bairro Bom Clima, deixa a esposa Maria Amélia dos Santos e os filhos Antonio (em memória), Isolina (em memória), Nilton (em memória), Lourdes (em memória), José, Neusa, Adélia, Zélia e Valdevir.Em conversar com a reportagem do jornal A Cidade, Neusa, uma das filhas destacou que seu pai acompanhou o crescimento de netos, bisnetos e até tetranetos. Seu sepultamento ocorreu ontem às 9h no Cemitério Municipal de Votuporanga, seguindo todas as orientações e medidas do Ministério da Saúde. “Era uma pessoa de fé, de bom coração, não tinha quem não gostasse”, ressaltou ela.Uma característica destacada por Neusa em seu pai era vontade de viver. “A vontade de viver dele era tão grande, tão grande... Ele falava que iria chegar nos 100. Foram três anos fazendo hemodiálise, com essa idade dele”, revelou.