O Hospital de Base de Rio Preto se antecipou e já colocou para funcionar os 20 novos leitos previstos para segunda-feira

publicado em 14/08/2020

O Hospital de Base de Rio Preto se antecipou e já colocou para funcionar os 20 novos leitos previstos para segunda-feira (Divulgação HB)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Hospital de Base de Rio Preto antecipou os trabalhos e já colocou os 20 novos leitos de UTI de coronavírus, previstos para serem inaugurados na segunda-feira (17) para funcionar. Agora, são 137 leitos do tipo. As vagas já foram credenciadas junto ao Estado, pois as 117 existentes não estavam sendo suficientes para atender à demanda de pacientes das 102 cidades do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto.A previsão era que os novos leitos começassem a funcionar no início da próxima semana, porém como a procura por vagas na região estava grande, o HB agilizou a montagem. Ontem havia 119 pacientes nas vagas de alta complexidade, uma taxa de ocupação de 86,8%.Para credenciar os novos leitos de UTI, o Estado reduziu a quantidade de leitos de enfermaria dedicados exclusivamente a pacientes com suspeita e coronavírus no HB, que passaram de 280 a 180, já que a enfermaria nunca passou da taxa de 65% de ocupação.