Previsão do tempo emitida pelo Cptec-Inpe indica que sábado (22) as mínimas podem chegar a 0 ºC e máximas não passam dos 20 ºC

publicado em 17/08/2020

Com apenas 5% de probabilidade de chuva, as temperaturas começam a cair hoje e podem chegar a 0 ºC no fim de semana, aponta Inpe (Foto: Cptec-Inpe)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) por meio de seu Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticas, em sua última atualização realizada ontem registrou um aviso de atenção para baixas umidades em Votuporanga e região. Com apenas 5% de probabilidade de chuva, as temperaturas começam a nesta terça (18).Segundo as previsões divulgadas, o que gerou incertezas e até mesmo desespero nas redes sociais, é a indicação para a mínima de 0 ºC no próximo sábado (22). Contudo, para hoje a mínima é de 17º, para amanhã 19º, na quinta-feira, 14º. Já na sexta-feira (21) é onde de fato as temperaturas cairão, pois a mínima é de 8º e no domingo de 5º.Em contrapartida, as previsões das máximas variam de 39º para amanhã e de 20º no próximo sábado (22).Com a chegada da frente fria, o instituto lançou um aviso meteorológico em relação à baixa umidade nas próximas 72h. O alerta vai porque a maior parte dos municípios terão a umidade relativa do ar inferior a 30%.Em consulta ao Centro de Meteorologia de Bauru (Ipmet), para hoje segue a mesma previsão do Cptec, com mínimas de 17º, já para amanhã, 21º, na quinta-feira (20) 15º, na sexta-feira (21) marca 12º, no sábado, 1º, e no domingo, 6º. Neste caso as máximas da semana poderão variar de 37º a 24º.Já o Climatempo também indica queda brusca nas temperaturas, porém um pouco menos acentuada. Para sábado (22) o instituto aponta mínimas de 8 ºC e no domingo de 13 ºC. as máximas variam entre 23 ºC e 31 ºC.