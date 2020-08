A Etec de Votuporanga disponibilizou 120 vagas para cursos técnicos gratuitos em seus departamentos

Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga já podem consultar a segunda lista dos convocados para os cursos técnicos (presenciais e online) e de especialização técnica no site da instituição.Os convocados têm até hoje para realizar a matrícula por meio da internet.

Esta relação para a segunda chamada na modalidade EaD também estará disponível no portal do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Paula Souza (CPS).

Para a matrícula o participante convocado dependerá do carregamento legível – foto ou PDF – do documento de identificação (RG ou RNE), o CPF, uma foto recente do rosto. Além do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, contendo as notas de português e matemática da primeira série deste ciclo, declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio. Neste caso, também é necessário enviar uma declaração escolar contendo as notas de Português e Matemática da primeira série.

Ao final do processo o candidato convocado receberá um e-mail para confirmação de matrícula.

Etec Votuporanga