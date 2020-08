Moradores opinaram após o prefeito João Dado instituir uma comissão para o planejamento da retomada das aulas em Votuporanga

publicado em 22/08/2020

Ao todo, 1178 pessoas registraram sua opinião e 92,5% delas (1.090) são contrárias (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Como revelado anteontem com exclusividade pelo jornal A Cidade, o prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), editou um decreto que institui e nomeia uma comissão para desenvolver o planejamento para a possível retomada das aulas presenciais e semipresenciais nas instituições vinculadas ao sistema de ensino da cidade. As escolas do município estão fechadas desde 16 de março, quando foram decretadas as medidas de contenção da pandemia do coronavírus.

A notícia gerou grande repercussão e para saber a opinião dos votuporanguenses sobre o assunto o A Cidade lançou uma enquete com o seguinte questionamento aos seus mais de 64 mil seguidores (Facebook e Instagram): você é a favor ou contra a retomada das aulas em Votuporanga esse ano?

Ao todo, 1178 pessoas registraram sua opinião e 92,5% delas (1.090) são contrárias, enquanto 7,5% (88) querem que as aulas sejam retomadas com planejamento e segurança.

Pesquisas como essas, porém diretamente com os pais cadastrados na rede de ensino, foram realizadas em pelo menos 15 cidades da região. As Secretarias da Educação de Catanduva, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Nova Granada, Fernandópolis, Tabapuã, Pereira Barreto, Jales, Urupês eUchoa disseram que já estão fazendo ou preparando pesquisas a serem aplicadas nos próximos dias aos pais.

Em quatro delas (Olímpia, Riolândia, Auriflama e Novo Horizonte - os resultados já saíram.Em Ilha Solteira e Pereira Barreto, as pesquisas terminam nesta semana. Os resultados também devem ajudar com que as prefeiturasdecidam sobre a volta às aulas, mas as secretarias da Educação já garantem que a decisão será debatida junto com os comitês de saúde.

Votuporanga

Em Votuporanga ainda não há notícias sobre pesquisas do tipo, porém, a Prefeitura publicou em seu site uma nota informando que “para a retomada das aulas serão analisados o cenário e as orientações dos órgãos governamentais superiores, bem como da Vigilância Sanitária, sendo que o principal objetivo é a proteção da vida”.

A nota diz ainda que a Secretaria da Educação promoverá ações de comunicação e transparência, por meio de materiais informativos de promoção da saúde e prevenção à Covid-19.

A comissão

A comissão é formada por 14 representantes da Secretaria Municipal de Educação, nove representantes dos profissionais da educação, dois representantes da Secretaria de Assistência Social, dois do Conselho Municipal de Educação, dois do Conselho Tutelar de Votuporanga e dois representantes das escolas da rede privada.