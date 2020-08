Prof. Me. Bruno Benhocci Santana e Profa. Dra. Cátia Rezende investigaram a utilização do óleo de copaíba para o tratamento da mastite

publicado em 13/08/2020

Os docentes da Unifev Prof. Me. Bruno Benhocci Santana e Profa. Dra. Cátia Rezende tiveram, recentemente, um artigo publicado no e-book Produção e Controle de Produtos Naturais 2, organizado pela editora Atena. A revista on-line conta com a colaboração de professores de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do País.O estudo intitulado Ação antimicrobiana do óleo de Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.) frente ao agente da mastite: Staphylococcus aureus, publicado no primeiro capítulo do e-book, investigou a utilização do óleo como alternativa ao uso de medicamentos sintéticos para a inibição do agente causador da infecção.“Cada vez mais as plantas medicinais têm se destacado no tratamento da saúde, especialmente, para as populações mais carentes e seus rebanhos. O uso de determinadas espécies vegetais com propriedades antimicrobianas tem crescido, principalmente, devido aos grandes problemas associados aos antibióticos, como as reações de hipersensibilidade e a resistência microbiana”, destacaram os docentes.A publicação com o artigo na íntegra pode ser acessada pelo link: www.atenaeditora.com.br/post-ebook/3109.