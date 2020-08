Neste momento policiais votuporanguenses e o delegado responsável pelo caso, Dovairdes Carmona, ainda cumprem mandados de busca e apreensão na zona Leste da Capital paulista.

publicado em 26/08/2020

DIG de Votuporanga conseguiu desvendar o crime (Foto: Câmeras de vigilância)

Agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga), com o apoio da Deic (Divisão Especial de Investigações Criminais) prenderam na manhã desta quarta-feira (26), em São Paulo, um dos suspeitos do sequestro ao médico José Maria Gonçalves Filho, ocorrido no último dia 20.

Neste momento policiais votuporanguenses e o delegado responsável pelo caso, Dovairdes Carmona, ainda cumprem mandados de busca e apreensão na zona Leste da capital paulista.

Informações extraoficiais apontam ainda que os outros dois suspeitos do crime já foram identificados.