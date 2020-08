Moradores do município e da região tiveram boas notícias para os próximos dias

publicado em 17/08/2020

Votuporanga registrou neste domingo (16) um número bem maior de curados do que de novos casos de coronavírus (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A Santa Casa de Votuporanga registrou no fim de semana seis altas de pacientes que passaram por complicações da Covid-19. Como hospital referência para cidades da região, além de moradores do município, estiveram hospitalizados enfermos de Meridiano, Américo de Campos e Nhandeara que puderam voltar para casa.

No sábado (15) foram registradas duas saídas do hospital. José Carlos Oliveira da Cunha, 52 anos, de Votuporanga e Roseli Terezinha Piania da Silva, 62 anos de Américo de Campos.

Já no domingo (16) as boas notícias foram para Cleuza Soares da Silva Tonelotti, de 58 anos, de Meridiano, Paulina Ferreira Furtado da Silva, 48 anos, de Nhandeara, Helena Cano Cristofolo, 83 anos e Fabiana Gavioli da Silva Lourenço, 43 anos, que são aqui da cidade.

Em nota, a Santa Casa de Votuporanga afirma que segue firme na luta contra o coronavírus e que a cada alta a esperança aumenta. “Todos irão finalizar seu tratamento no conforto de suas casas, com suas famílias. Aproveitamos para reforçar: façam sua parte! Respeitem o isolamento social, usem máscara e higienizem suas mãos”, concluiu.

Boletim

Votuporanga registrou neste domingo (16) um número bem maior de curados do que de novos casos de coronavírus. Ao todo, 68 votuporanguenses chegaram a cura, enquanto apenas mais seis testaram positivo. Com esses números a cidade chega então a 2.637 casos positivos e 2.343 curados.

As internações, porém, não apresentaram grande queda. De acordo com o Boletim de sábado, 43 estavam internados, já no de domingo são 40. Anteontem eram 24 na UTI, agora são 25.

Não houve registro de novos óbitos, contudo, três mortes suspeitas ainda seguem em investigação.