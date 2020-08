Foram registrados mais 33 casos da doença e 41 internações

publicado em 08/08/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde registrou neste sábado (8) mais 33 casos de coronavírus. Com isso, Votuporanga chega a 2.214 ocorrências positivas desde o início da pandemia.De todos os casos confirmados, 1.897 pessoas já estão curados e outras 41 estão internados, sendo que 21 deles estão em estado grave na UTI.Outros 1.681 votuporanguenses estão com suspeita da Covid-19, cinco estão internados, um em estado grave na UTI..Não houve registro de mortes, então a cidade segue com 49 óbitos confirmados e um suspeito em investigação.Há também 1.786 pessoas com sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde