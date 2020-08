Uma moradora publicou um vídeo nas redes sociais para reclamar do problema que, segundo ela, já ocorre há vários anos

publicado em 22/08/2020

(Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Munícipes que moram nas proximidades rua Rio Negro, esquina com a rua Felício Marão, no bairro Pozzobon, em Votuporanga, não suportam o cheiro causado pela água que fica acumulada no local.

A moradora Rosinei Mascellani publicou um vídeo nas redes sociais para reclamar do problema que, segundo ela, já ocorre há vários anos, no entanto nenhuma providência foi tomada.

“Mais uma vez eu vou tentar ver se consigo alguém pra dar um jeito nessa esquina, porque já não aguento mais, é tanta carniça, tanto fedor”, relatou. A mulher lembrou que os órgãos públicos constantemente pedem para os munícipes deixarem seus quintais limpos para evitar proliferações de insetos e consequentemente doenças, porém eles muitas vezes, como neste caso, não se atentam a problemas que estão nas ruas. “E a Prefeitura, ela vai cuidar disso aqui? A gente está precisando muito disso, porque é insuportável o cheiro”, contou.