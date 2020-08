O preparador físico da Alvinegra, Jean Cova, falou sobre o atual momento físico da equipe e as expectativas para a estreia

publicado em 15/08/2020

Jean Cova, preparador físico do Clube Atlético Votuporanguense, que se prepara para a reestreia quarta (Foto: Rafael Bento/CAV)

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense trabalha diariamente para a reestreia no Campeonato Paulista da Série A2 na próxima quarta-feira e acerta os últimos detalhes da parte física para a retomada.

De acordo com o preparador físico da Pantera, Jean Cova, todos os atletas que retornaram ao CAV relataram que estavam mantendo a forma física em casa, uns com auxílio de personal, outros, não. No entanto, devido o tempo que ficaram sem atividades de caráter competitivo, todos os jogadores chegaram sem ritmo de trabalhos intensos. “Isso foi o que mais tivemos dificuldade, já precisamos pular etapas dentro desse período preparatório”, explicou.

Nas duas primeiras semanas a Alvinegra focou mais na parte física, já a partir da terceira os trabalhos foram com objetivo de organização tática e treinos voltados para os jogos que ainda restam. “Fizemos dois jogos-treinos com equipes da primeira divisão para dar ritmo de jogo (que é o que condiciona o jogador) e levá-los a situações reais do jogo”, esclareceu Jean.

Sobre o atual momento físico dos atletas, o preparador disse que as equipes só chegam 100% fisicamente dentro do campeonato, e se for uma competição longa. “Hoje posso dizer que estamos uns 40%, que é uma avaliação subjetiva que fazemos através das condições que os atletas se apresentaram”, falou.

Jean garantiu que o time está pronto para competir, porém observou que 30 dias de preparação é pouco. “Tivemos que pular etapas, seria interessante uns 50 dias no mínimo”, contou.