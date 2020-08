Posteriormente a empresa responsável partirá para iluminação do estádio, o que ainda não tem data prevista

publicado em 29/08/2020

Daniel Castro

Iniciada em junho a obra de construção da cabine de energia para iluminação da Arena Plínio Marin já está praticamente concluída. Faltam somente serem acertados alguns detalhes. Posteriormente a empresa responsável partirá para iluminação do estádio, o que ainda não tem data prevista.

Ao jornal A Cidade, a Antonio Brito Figueiredo, o Toninho da Cantóia, da C & F Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços, empresa responsável pela obra, explicou que o serviço está ocorrendo normalmente dentro do cronograma pré-estabelecido.

Dentro da cabine de energia ficam abrigados os transformadores, um que já estava no local, que atende os vestiários, alojamento e parte administrativa; e outro que atenderá a iluminação do campo.

Assim que for finalizada essa etapa, a Cantóia instalará o cabeamento dos circuitos para atender os projetores que farão a iluminação do local.

A obra de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin começou em 2017. A empresa J. A. Tinelli Marques e Companhia LTDA realizou a obra de cobertura e cedeu a obra de iluminação para a C & F Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços LTDA EPP em janeiro deste ano.