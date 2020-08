Oito formandos de Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos participaram da cerimônia por videoconferência

publicado em 26/08/2020

A Faculdade Futura de Votuporanga realizou no último dia 24 de agosto sua primeira Colação de Grau On-line. O formato inédito, devido à pandemia do novo coronavírus, foi realizado por videoconferência através do Google Meeting.A cerimônia que concedeu grau a 8 alunos de Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, foi presidida pela diretora acadêmica, professora Dra. Ana Paula Rodrigues, direto de Venda Nova do Imigrante (ES).Participaram do evento, além da diretora acadêmica, as secretárias acadêmicas da Faculdade Faveni e Faculdade Futura, Julia e Ana Marcia; o coordenador dos cursos, professor Me. Tiago Moreno; os formandos de pedagogia: Clinton de Souza Silva, Giovanna Viviann Teles da Silva, Gisele Aparecida da Silva Paixão e Leandro de Araújo Oliveira e os formandos do curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos: Caroline Martini da Mata, Kállita Yasmin Cordeiro do Nascimento, Lucimar de Souza Bafoni e Roberta da Silva Serra.Como única alternativa viável no momento, o meio remoto impossibilitou algumas formalidades e tradições, mas os juramentos garantiram a emoção e pessoalidade da cerimônia. Graças à tecnologia, todos os formandos puderam participar simultaneamente deste ato e também puderam sentir o calor dos aplausos. Pelos alunos de Pedagogia, quem comandou o juramento foi a formanda Lucimar Bafoni e o juramento da turma de Recursos Humanos foi feito pela aluna Gisele Aparecida da Silva Paixão.Em suas considerações, Ana Paula falou também em nome do mantenedor do Grupo Faveni: "Eu, como diretora acadêmica e Leandro Xavier Timóteo, mantenedor do Grupo Faveni, ao qual esta Faculdade pertence, nos sentimos honrados em entregar à sociedade esses profissionais competentes e bem formados que certamente contribuirão para crescimento do país em qualquer esfera”. A diretora também parabenizou o esforço dos alunos em não esmorecer diante das dificuldades e terem tido foco e fé para concluir a graduação."Neste período de pandemia, a solenidade virtual vem a ser só mais um desafio. Porém, acredito que mesmo on-line, foi um momento muito importante na vida desses estudantes e futuros profissionais", afirma o coordenador, Tiago Moreno. Durante o evento, Tiago destacou a importância da continuidade do ensino/aprendizado pós formação acadêmica. “Com força, determinação e persistência para vencer obstáculos e desafios, certamente a sonhada carreira profissional será alcançada”, conclui ele.Este foi mais um dos eventos que a Faculdade Futura realizou como êxito em ambiente virtual. Com as atividades presenciais suspensas, a Futura adaptou-se rapidamente, modernizou e ampliou suas plataformas digitais, garantindo assim, o direito à educação e a qualidade do conteúdo oferecido mesmo que remotamente.