O livro ‘Retratos e Aplausos Votuporanga 83 anos’ trará retratos de pessoas do dia a dia da cidade

publicado em 24/07/2020

Todos os livros de produção independente e lança o seu quinto livro ‘Retratos e Aplausos Votuporanga 83 anos’ (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brQuem escreve tira de si e compartilha o que enche a sua vida. Já a leitura por si é uma cultura que transforma pessoas para melhor. É com este intuito, que Waliz Tomenasci lança o seu quinto livro, ‘Retratos e Aplausos Votuporanga 83 anos’. Com o lançamento previsto para o dia 8 de agosto, a edição contará com retratos de pessoas do dia a dia, que vivem e fazem a história na cidade.O livro conta com uma produção totalmente independente, como o próprio autor diz “com o patrocínio de Deus e ajuda de alguns amigos”. O padrinho desta edição é o senhor Roberto Beleza, proprietário da Converd. “O seu Roberto é um homem que sempre deu voz às mulheres, aos garis, a quem também vive a cidade e normalmente não tem voz. Por isto esta homenagem!”, relatou Waliz.Waliz também conta com a colaboração de fotos de Beto Ferraz e Gabriel. Com a diagramação do jornalista e escritor Helládio Holanda – de João Pessoa (PB) – e para completar o time, o publicitário Maicon José, de Itápolis.As pessoas retratadas no livro de Waliz serão professoras, fotógrafos, cantores, locutores, até mesmo pessoas de fora que já visitaram Votuporanga e as carrega no peito. “Muito além de apenas retratá-las, mas também dar os parabéns para a cidade. As pessoas que amam Votuporanga, pessoas de fora que também sonham em dar os parabéns. Homenageando imprensa, personalidades, pessoas do cotidiano, que vão ter a oportunidade de falar parabéns ao nosso município e ficar eternizado em um livro”, completou ele.Além disso, Waliz preparou uma saudosa homenagem para o cantor Ibar Luiz Santos, conhecido Dombar, que morreu em 2014. Ele é autor de uma música especial em tributo à Votuporanga, a ‘Rainha do Interior’.O primeiro livro que Waliz se dispôs a escrever foi o ‘Tickatickabum’ em parceria com Helládio Holanda, trata-se uma homenagem às pessoas votuporanguenses que tinham um diferencial, pessoas que vão à luta, como empregadas domésticas, trabalhadores da roça, inclusive com a história do senhor Leobino, uma das melhores paçocas de Votuporanga.O segundo é sobre a história da AACD e do Teleton, que o levou até a uma participação no programa do Sílvio Santos. Já o terceiro, o ‘Mulheres com Fibra’ dedicado exclusivamente ao dia Internacional da Mulher, que conta a história de mulheres com fibra, que sofreram traumas, e o quarto ‘Mestres de Sucesso’ com relatos de pessoas que começaram de baixo e atingiram os seus objetivos.